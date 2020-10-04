حمو بيكا مهدد بالحبس بسبب هاني شاكر

قررت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، تأجيل إعلان حكم قضية مطرب المهرجانات حمو بيكا ضد الفنان هاني شاكر ليوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر، أن الحكم النهائي للقضية سيُعلن نهاية الشهر في اتهام "بيكا" بسب وقذف الفنان هاني شاكر واقتحام مقلا النقابة بالقاهرة.

وأشار قنطوش لـ"الوطن" في تصريحات سابقة، أن قضايا المحكمة الاقتصادية يصل فيها الحكم إلى الحبس.

كان ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، قد تقدم ببلاغ لنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، اتهم فيه المطرب الشعبي محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.

وقال محامي نقابة الموسيقيين في الدعوى القضائية، إن حمو بيكا اعتدى لفظيًا على الفنان هاني شاكر ووجه له السباب خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، وأن حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء من خلال البلطجة، وأنه غير متوفر فيه الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات الخاصة بالفنانين وممارسة المهنة.

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة.

وكتب "حمو" عبر "إنستجرام"، قائلًا "قريباً من إنتاج شركة VIP، النجمة سلمى عادل قريبًا جدًا في دويتو جديد مع حمو بيكا وتيم VIP".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"، ونشر عددًا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".

وتعاقد حمو بيكا مع "السبكي" ثم "روتانا"، ليلقى هجومًا كبيرًا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني، ليتم فسخ التعاقد بينهما، ويضطر لإنشاء شركة إنتاج لنفسه يضم فيها عددًا من أصدقائه من مطربي المهرجانات.