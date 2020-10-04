عاجل.. تأجيل الحكم على حمو بيكا لـ31 أكتوبر في "سب هاني شاكر"

أجلت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم، دعوى اتهام مطرب المهرجانات "حمو بيكا"؛ بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، للحكم بجلسة 31 أكتوبر الجاري.

كان المستشار ياسر قنطوش، محامي المهن الموسيقية، تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة، يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019، إداري الدخيلة، اتهم فيه المشكو في حقه، باقتحام منشأة عامة "نقابة الموسيقيين"، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المشكو في حقه محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته "حمو بيكا"، الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غربي الإسكندرية.

وترجع بداية الواقعة، لرفض النقابة التصريح لحمو بيكا بالغناء في حفل بمدينة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، ما دعا مطرب المهرجانات لنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة.