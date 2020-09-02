"إعلام اكتوبر للعلوم" توفر منحا جزئية للطلاب المتفوقين تصل لـ25%

قالت الدكتورة أماني فهمي، عميد كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إن إدارة الكلية وضعت خطة جادة لإعداد كوادر إعلامية تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، في ظل الاتجاه نحو وظائف المستقبل التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، مضيفة أنه تقرر منح الطلاب المتفوقين منحًا دراسية جزئية تصل لـ25% للمتوفقين.

وأضافت الدكتورة فهمي، في بيان للكلية، أن الكلية تهدف من خلال أقسامها وبرامجها إلى إخراج كوادر إعلامية مميزة تتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، محليا ودوليا، مؤكدة أن الكلية تسعى لتخريج إعلامي متكامل يتماشى مع تغيرات المستقبل.

وتابعت فهمي بأن الكلية تقبل حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات، موضحة أن الكلية تحتوي على 3 تخصصات إعلامية تتماشى مع التحول الرقمي والتكنولوجي، وهي الصحافة، والعلاقات العامة والإعلان، والإذاعة والتليفزيون.

وتابعت: "نظام الدراسة في الكلية، يعتمد على دمج الدراسة بين الأقسام المواجودة بالكلية، بحيث يصبح الخريج مؤهلاً فيما بعد للعمل في الأقسام الثلاثة مستقبلاً ولا يكون قاصرا على تخصصا بعينه، بحيث يصبح الخريج إعلامي شاملا لكل ما يتعلق بالصحافة والإعلان، ليكون مؤهلاً لسوق العمل وتغيراته وفقاً لتطورات المستقبل والاتجاه نحو الصحافة الرقمية الإلكترونية وصحافة البيانات".

وأكدت أن الكلية تطبق سنوياً نشاطاً عملياً لجميع الطلاب، بهدف إكسابهم الخبرة العملية المرهلة للتعامل مع تغيرات الواقع، مشيرة إلى أن النشطة المتبع تطبيقها تهدف إلى بناء الشخصية للطالب الدراس، بحيث يصبح مؤهلاً قوياً لسوق العمل محلياً ودولياً، حيث يتم منح التدريبات خلال فترة دراسة كل تيرم ، فضلاً عن إصدار الكلية صحيفة لتدريب جميع الطلاب أثناء الدراسة .

وأوضحت أن الطالب بعد التخرج، يستطيع استثمار مهاراته المكتسبة خلال دراسته بالكلية، من خلال تحمل مسؤولية نفسه، مشيرة إلى أن الكلية تعمل على تعزيز شخصية الطالب بحيث يصبح مؤهلاًُ للمجال الإعلامي وفتح الفرص والمناقشة الحرة والعمل الجماعي، وبعد التخرج يستطيع أنشاء قائمة له على اليوتيوب أو إنشاء موقع إعلامي أو العمل بمختلف القطاعات الإعلامية نظراً لاكتسابه الخبرات.