نجوى كرم عن "the Voice SENIOR": الظروف لم تخدم المتسابقين قديما

تستعد قناة "Mbc مصر"، لعرض النسخة الأولى من برنامج المسابقات الغنائية الشهير "the Voice SENIOR"، اعتبارًا من يوم 7 أكتوبر، إذ سيُعرض الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وتضم لجنة المدربين، 4 من النجوم الكبار، وهم هاني شاكر، وسميرة سعيد، ونجوى كرم، وملحم زين، حيث يخوضون منافسة فيما بينهم ويلتفّون بكراسيهم لأفضل الأصوات.

ومن جانبها، توضح نجوى كرم أن أهم ما في برنامج "في the Voice SENIOR"، يعطي أملاً حقيقياً للمتقدّمين، ويقدم رسالة مفادها أن الموهبة مهما تأخرت بالظهور على العلن فلا بد وأن تجد الفرصة المواتية لتحقيق ذاتها، ولو في وقت قد يظنه البعض متأخراً نسبياً.

وقالت نجوى كرم، في بيانٍ صادر عنها إن المواهب الحقيقية لا عمر محدد لها"، لافتة إلى أن "المواهب في هذا البرنامج، لو لم تكن حقيقية لما تقدمت للمشاركة، ورغم أن الظروف ربما لم تخدمها عبر مراحل حياتها السابقة، لكنها اليوم ودون أدنى شك استطاعت أن تبدع في أداء ألوان غنائية مختلفة، فلكل موهبة مشاركة خصوصية وطعم ونكهة مميزة، الأمر الذي شكّل حيرة بالنسبة للمدربين وجعل مهمة الاختيار بيننا غاية في الصعوبة".

واختتمت نجوى كرم بيانها، قائلة "قدّم المشتركون ألواناً غنائية لمدارس فنية كبيرة ولعمالقة الغناء والطرب والفن الأصيل، تلك المدارس التي نشأنا نحن عليها، وهي التي تؤسّس لمواهب حقيقية بكل ما للكلمة من معنى".

أما ملحم زين فثّمن تجربته في البرنامج مضيفاً: "تجربتي في اللجنة كانت عظيمة إلى جانب أساتذة كبار ومع مواهب كبيرة بحقّ.. فمعظمهم أصحاب نظرة فنية، ويرغبون بتحقيق موقع لهم على الساحة".

وأضاف: "بعض تلك المواهب لديها تجربة طويلة في الفن، لذا فقد تشكل مشاركتها في البرنامج جرأة منها، وأعتقد أنه لو لم يكن لديهم ثقة بالبرنامج وبـ MBC التي ستنشر موهبتهم في كافة الدول العربية وحول العالم، لما أقدموا على مثل هذه الخطوة الجريئة".

وتابع: "البعض الآخر من المتقدمين للبرنامج لم يسبق له خوض المجال الفني على مستوى احترافي سابقاً، ربما بسبب ظروف عائلية أو مادية أو غير ذلك، لكنهم حصلوا على فرصتهم اليوم، وهذا هو مكمن جمال البرنامج ومنبع قيمته الحقيقية".

واختتم: "كنتُ مدركاً بأن ذلك الجيل من المشاركين اليوم في البرنامج هو جيل يتمتع بثقافة موسيقية وفنية عالية، وقد أمتعنا المشاركون حقاً بأغنيات للعمالقة كعبد الوهاب وناظم الغزالي ووديع الصافي وغيرهم من الكبار. كل ذلك صعّب الأمر علينا في لجنة التحكيم، وجعل الحمل ثقيلاً في لحظات الاختيار".