نجوى كرم تروج لـ"ذا فويس سينيور" بجلسة تصوير بالأبيض

روّجت المطربة نجوى كرم عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" لبرنامج المسابقات "ذا فويس سينيور"، والمقرر انطلاق أولى حلقاته الأربعاء المقبل.

ونشرت "كرم" مجموعة صور لها بالفستان الأبيض ماسكة بميكرفون، وعلقت قائلة "‏3 أيام تفصلنا عن الحلقة الأولى من The Voice Senior!استعد".

وروجت المطربة سميرة سعيد، عبر صفحتها على "إنستجرام"، لبرنامج "ذا فويس سينيور"، منذ أيام، ونشرت أحدث صور لها وهي ترتدي فستانًا أبيضًا ممسكة بميكرفون أيضًا، وعلقت قائلة "من منكم مستعد؟".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، ويستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.

وقد تم تأجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

وكشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.

وأحيت المطربة نجوى كرم مؤخرا حفل "أون لاين" ضمن حفلات "معيدين معكم" داخل منزلها بديكورات لفتت النظر إليها، وبدا المكان وكأنه مسرح حقيقي، وحرصت نجوى كرم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لها ولفرقتها قبل بداية الحفل لضمان سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا.

وقدمت نجوى عددًا من أغانيها الشهيرة، وقد تفاعل معها جمهور "سوشيال ميديا" بشكل كبير، وتصدر الحفل التريند وأعلى مشاهدات عبر اليويتوب، ومازالت تحصد نجوي أصدائه حتي الآن.