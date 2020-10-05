صندوق تطوير العشوائيات: مشاريع الأسمرات تكلفت 4 مليار جنيه

قال إيهاب حنفي منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إنه منذ تلقي صندوق تطوير العشوائيات تكليف التطوير ونعمل بمهنجية بشكل كبير، "بنعمل حاجة زي الخريطة القومية زي ماعملنا في المناطق الغير آمنة هناك أيضا توجه بعمل خريطة قومية للأراضي التي من الممكن أن تستغل لعمل مشاريع قومية هامة.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن التكليف بدء بحوالي 4 محافظات وتم عمل حصر للأراضي التي تصلح لإنشاء مجمعات سكنية متكاملة على غرار الأسمرات، بشاير الخير.

وتابع، أنه تم التواصل مع كافة محافظات مصر، وتم حصر مبدأي لحوالي 13 محافظة للأراضي الصالحة للمشروعات القومية، وأن هناك زيارات دائمة للمحافظات ومعاينة الأراضي ومقاومتها للربط بين التحديات الموجودة وفرص التنمية المتوافرة في هذه الأماكن.

وأشار، إلى أن الشرط الأساسي لبناء مجمعات سكنية وعمل مشاريع، أن تكون مساحة الأراضي جيدة ومعقولة، وتكون الأراضي ملكية الدولة لأنها تكون سهلة التعامل فيها، مؤكدا على أن الدولة المصرية تهتم بمتنفس الوحدات السكنية.

وأكد "حنفي"، أن الدولة تراعي أن تكون هناك مساحات للخدمات والمرافق، مشيرا إلى أن مشاريع الأسمرات بمراحله تكلف حوالي 4 مليار جنيه، وأن الدولة تحترم الاشتراطات الموجودة لكل محافظة بما يتناسب مع أراضيها، سواء البناء الافقي أو الرأسي، مع العلم أن التوسع الرأسي أفضل بكثير من التوسع الأفقي.

الرئيس كلف بتوفير شقق لكل المصريين

في ذات السياق قال المهندس خالد صديق، المديرالتنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق بدء في العمل مع بداية عام 2016 لإنهاء المساكن الغير آمنة بنهاية عام 2020، وحاليًا وصل المشروع لعامه الأخير، وتم صرف 27.5 مليار، وسيتم الوصول لـ38 مليار بنهاية العام الجاري.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبعد ذلك الإجراء تم تأمين كل المواطنين الذين كانوا يقطنون في المساكن غير الآمنة، وحاليا سيساهم الصندوق في تجميل وجه مصر بالعمران المحيط بالمناطق التي تم تطويرها مثل روضة السيدة والأسمرات، وروضة السيدة باتت مشروع حضاري لمنطقة تل العقارب، موضحًا أنه وخلال الأسبوع الماضي تم الاجتماع مع رئيس الوزراء 3 مرات كما تم المرور على 4 محافظات مصرية في 36 ساعة فقط.

وأكد، أنه تم تجميع 9 أراضي بتلك المحافظات وستكون شبيهة بمناطق الأسمرات وبشائر الخير، حيث سيكون عمران بداخل المدن للأراضي الغير مستغلة، وسيكون بمثابة عمران جديد بالمدن: "إحنا بننشئ عمران جديد بداخل حياة قائمة، وهندرس الخدمات واحتياجات المناطق اللي حواليها من الخدمات والمشاريع الخدمية"، مشيرًا إلى أن المشاريع التي تقوم بها الدولة تساهم في تقليل أعداد السكان بالمناطق وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتوفير شقق سكنية لكل المصريين.