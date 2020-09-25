صندوق تطوير العشوائيات: "جايلنا توجيهات بإسعاد المواطنين"

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك الكثير من العشوائيات في كل محافظات مصر، بما فيها مدن الغردقة وشرم الشيخ، والذي قام الصندوق بتطوير بعض المناطق بها.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن التوجيهات من قبل القيادة السياسية تقضي بالعمل لتحسين حياة المواطنين بلا استثناء على مستوى الـ27 محافظة: "الـ27 محافظة فيهم شغل، جايلنا توجيه بإسعاد المواطنين، وغير مقيدين بميزانية"، موضحا أن أموال الدولة تذهب إلى مستحقيها الحقيقيين، وسيتم إنجاز كل مهام الصندوق في غضون 10 سنوات.

وأكد أنه تم الانتهاء من بناء 18 ألفا و300 وحدة سكنية داخل حي الأسمرات، ولدينا مشروعات لتطوير العشوائيات في 221 مدينة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإجراءات للحفاظ على المدن الجديدة، وتتمثل في عدم تغيير نشاط الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للمحتاجين، وتصل لحد سحب الشقق من المخالفين.

وتابع: "بشائر الخير 3 تضم أكثر من 13 ألف وحدة سكنية مجانية، وبشائر الخير 5 في الإسكندرية، والتنفيذ من غير تخطيط يعد دمارا، وحضرنا ودرسنا ووضعنا حلولا استراتيجية وسياسات للتعامل".