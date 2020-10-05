متطوع بتجربة اللقاح الصيني: قاسوا لنا ضغط وسكر وخدنا الجرعة الثانية

استقبل مركز التطعيمات الجديدة بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان، عددا من المتطوعين المشاركين في التجربة السريرية للقاحين الصينيين المطورين من قبل الشركة الصينية "سينوفارم"، للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحين.

وكانت مصر أعلنت رسميًا المشاركة في التجربة السريرية للقاحين الصينيين، منتصف الشهر الماضي من خلال مؤتمر صحفي للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والتي أعلنت مشاركة مصر بـ6 آلاف متطوع ضمن التجربة السريرية للقاحين والمشارك فيها 3 دول عربية "الإمارات والبحرين والأردن".

"عبد الواحد فيالة" كان واحدًا من ضمن المتطوعين، الذين قدموا من محافظة البحيرة قبل 21 يومًا، للمشاركة في التجربة السريرية، وتم اجتيازه جميع الاشتراطات التي وضعتها الدراسة الإكلينيكية ومن بينها ألا تقل سنه عن 18 عامًا، ولم يسبق له الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا يعاني من أمراض مزمنة، ليشترك في التجربة السريرية ويحصل وقتها على الجرعة الصفرية، ويعاود اليوم بعد 21 يومًا للحصول على الجرعة الثانية.

يقول "عبد الواحد" لـ"الوطن": ذهبت اليوم ومررت بنفس المراحل التي مررت بها عندما أخذت الحقنة الصفرية، حيث دخلت إلى غرفة الفحص، وقام التمريض بقياس العمليات الحيوية من قياس الطول والوزن ودرجة الحرارة.

وأضاف: "انتقلت إلى غرفة أخرى مخصصة لأخذ مسحتين الأولى من الأنف والثانية من الحلق لإجراء تحليل الـpcr، للتأكد من أني لست مصابا بالفيروس".

وتابع "عبدالواحد":"انتقلت بعد ذلك لغرفة التطعيم وهناك حصلت على الجرعة الثانية من اللقاح، واصطحبني التمريض إلى الطابق الثاني لغرفة الملاحظة، وانتظرت لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية للتطعيم"، مؤكدًا أن الطبيب أخبره بأنه سوف يتواصل معه للاطمئنان على حالته لحين العودة مرة أخرى بعد 28 يومًا لقياس الأجسام المناعية التي كونها اللقاح داخل الجسم".