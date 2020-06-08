لجنة بروتوكولات العلاج بالصحة: العلاج بالبلازما في طور التجربة السريرية

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، إن العلاج بالبلازما يتم للمتعافين منذ 14 يومًا، لمساعدة مرضى الحالات الحرجة على التعافي، وهذا الأمر ما زال طور التجربة السريرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هناك حالات تعافت والنتائج مبشرة، وهذا يساعدنا على التوسع في هذا البروتوكول، ووزعنا الأجهزة الخاصة بفصل البلازما عن الدم، لتوسيع هذه التقنية".

وأردفت: "البروتوكول المصري يحتوي على الهيدروكسي كلوروكين، وبعض العلاجات الأخرى، مثل علاج مرض الإيدز، وجرى إضافة بعض مضادات الفيروسات".

وواصلت: "نسب الشفاء في مصر كويسة، ونسب الوفيات عالية، وبدأت تتحسن، بسبب إن مفيش وعي كافي في بداية ظهور الفيروس، لأنهم كانوا بيروحوا المستشفى متأخر".