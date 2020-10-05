عاجل.. "الصحة" تستقبل متطوعي اللقاح الصيني لحقنهم بالجرعة الثانية

بدأت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، استقبال عدد من المتطوعين في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاحين الصينين، في مركز التطعيمات الجيدة بالمصل واللقاح، لحقنهم بالجرعة الثانية من اللقاحين المطورين من قبل الشركة الصينية " سينوفارم"، والتي بدأت في استقبال المتطوعين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاحين قبل 21 يوماً.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكّدت من خلال الموافقة المستنيرة، التي وقع عليها المتطوعين للمشاركة في التجربة، أنَّهم سوف يحصلون على جرعتين من اللقاح الصيني، الأولي وهي الجرعة الصفرية التي يحصل عليها المتطوع بعد اجتيازه عدد من الشروط الواجب توافرها في المتطوع، والجرعة الثانية يتمّ أخذها بعد 21 يوماً من الجرعة الصفرية.

عبد الواحد فياله، أحد المتطوعين في التجربة السريرية للقاح الصيني، قال لـ"الوطن" إنَّه تلقى اتصالاً من وزارة الصحة والسكان أمس، للتوجه اليوم إلى مقر التطعيمات الجديدة بالمصل واللقاح لحقنه بالجرعة الثانية للقاح.

وأضاف " فيالة"، أنَّه خلال العشرين يوماً، تلقى عدد من الاتصالات من قبل الوزارة للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكّد من عدم وجود أعراض جانبية بعد حقنه بالجرعة الأولى من المصل.

وتابع " فيالة" أنَّه لم يشعر بأي أعراض جانبية سوى في الأربع أيام الأولى من حقنه بالمصل، حيث ظهر تورم بسيط وحكة مكان حقن اللقاح وهو أمر متوقع وكان سبق وأن قرأ عنه ضمن الأعراض الجانبية في الموافقة المستنيرة التي وقع عليها بعد موافقته على المشاركة في التجربة السريرية .

وكانت "الوطن" انفردت بنشر شروط المشاركة في التجربة السريرية وكان من ضمنها

1- يكون المشارك من الأشخاص الأصحاء غير المصابين بفيروس كورونا المستجد، وألا يقل أعمارهم عن 18 سنة.

2- تكون الحالة الصحية للمشارك جيدة بعد مراجعة سجلات التاريخ الطبي والفحص البدني، وتأكيد الباحثين المسئولين عن الدراسة هذا الأمر.

3- ألا تكون المشاركة القادرة على الإنجاب حاملاً أو تمارس الرضاعة الطبيعية في وقت المشاركة في التجربة الإكلينكية، ويرفق نتيجة سلبية لاختبار الحمل بالبول، وكذلك ألا تخطط للحمل خلال الثلاثة الأشهر الأولى من المشاركة في الدراسة، وأن تأخذ تدابير فعالة لمنع الحمل خلال الأسبوعين السابقين للمشاركة في الدراسة.

4- يكون المشارك قادرًا ومستعدًا على استكمال برنامج وخطة الدراسة السريرية المقررة بالكامل.

5- أن يكون المشارك قادرًا على فهم خطة الإجراءات والتوقيع تطوعًا على نموذج الموافقة المستنيرة.