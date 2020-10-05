"صحة بني سويف": التحقيق في واقعة تصوير وحدة "بهبشين" للغسيل الكلوي

قرر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إحالة واقعة تصوير مقاطع فيديو لوحدة الغسيل الكلوي بقرية بهبشين، إلى التحقيق بالشؤون القانونية، بعد أن استغلها أحد المؤيدين لمرشح برلماني على أنها أحد انجازاته .

وقال وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم: "سنحاسب المخطئ أيًا كان موقعه ووظيفته، ولن نتستر عن أي خطأ حتى لو كان مقطع الفيديو تم تصويره سابقًا، لأن المريض له خصوصيته التي يتمتع بها داخل أي منشأة صحية وغير مسموح بالتصوير نهائيا" وأضاف: "غير مسموح نهائيا باستخدام أي منشأة تابعة لمديرية الصحة أو أي منشأة حكومية في الدعاية الانتخابية لحساب أي مرشح".

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيس يوك، فوجئوا بنشر مقطع مصور عبارة عن فيديو لوحدة الغسيل الكلوي بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، يظهر به عدد من المرضى أثناء تلقيهم الجلسات ويتواجد بينهم مسؤول الكلى بمديرية الشؤون الصحية، قبل أن يتدخل مصور الفيديو للحوار مع أحد الأشخاص المؤيدين لأحد المرشحين، ويستفسر منه عن دور النائب في تشغيل الوحدة، ليرد بعرض إنجازات النائب في السعي لتشغيل الوحدة ".

وعقب ساعات قليلة من عرض الفيديو تم إزالته من قبل الناشر، وأكد وكيل وزارة الصحة حظر استخدام المنشآت التابعة لمديرية الصحة في الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين، مع حظر لصق أو تعليق أية إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار تلك المنشأت، كذلك حظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين على اختلاف انتماءاتهم السياسية داخل المنشآت الصحية التابعة للمديرية، مع عدم السماح مطلقا بالتصوير داخل أي منشأة.