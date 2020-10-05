2.2 مليون طالب معفي من المصروفات المدرسية.. إزاي تعرف إنك منهم؟

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج "تكافل وكرامة"، ولديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، معلنة عن منحهم إعفاء لأولادهم من دفع المصروفات الدراسية.

وترصد "الوطن" التفاصيل الكاملة لمنحة التضامن لإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية

- تحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي الجديد لـ 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية الغير مقبولين بتكافل وكرامة بقيمة 280 مليون جنيه.

- إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم 1.1 مليون طالب .

- إرسال بيانات الناس الأسر الأولى بالرعاية لوزارة التربية والتعليم لتحمل مصاريف الدراسة.

- تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية.

- تقديم 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- تقديم 10 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا.

- تقديم منحا دراسية جامعية لـ6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين في برنامج تكافل وكرامة.

- توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل.

- توفير 105 منح دراسية للطلاب من أسر كرامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت قرارًا وزاريًا حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/ 2021.

وحذرت الوزارة تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار أن تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.