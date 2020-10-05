شوقي: 1.2 مليار جنيه إعفاءات لـ10 ملايين طالب من مصروفات الدراسة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أن قرار توسعة رقعة الإعفاءات من المصروفات المدرسية لتشمل ما هو أكبر من قواعد برنامج تكافل وكرامة، ليس الأول من نوعه.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، إن هذه الرقعة تضم نحو مليون طالب آخر من المدرجين ضمن قواعد البيانات ممن تم رفضهم في برنامج تكافل وكرامة بالإضافة لنحو 1.1 مليون طالب ضمن أسر برنامجي تكافل وكرامة بما يحقق تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن ممن لم يحصل على دعم نقدي أن يحصل على دعم تعليمي من جهة أخرى بإجمالي 2.1 مليون طالب.

وأضاف: "هذا القرار سبقه عدة إعفاءات من أبناء أسر شهداء 25 يناير بالإضافة إلى أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رمادة ومدارس شمال سيناء والمدارس الصديقة للفتيات".

وتابع: "إجمالي هذه الإعفاءات يقدر بنحو مليار و200 مليون جنيه بما يبلغ نحو 10 ملايين طالب من إجمالي 23 مليون طالب بنسبة 40%"، مشيراً إلى أن هذه الآلية والمنظومة تحقق العدالة والتكافل الاجتماعي فالقادر بوسعه الدفع وغير القادر يستفيد من ذلك.

وأردف: "بالرغم من كون حجم الإنفاق المهول على عملية تطوير التعليم إلا أن ذلك لم يمنع وزارته أن تكون على قدر كبير من تحقيق التكافل الاجتماعي للفئات الأكثر فقرا ضمن الفئات المستثناة".