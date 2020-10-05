"قلبي مفتوح كشارع عام".. معز مسعود يثير الجدل بمنشور جديد عبر إنستجرام

أثار الداعية معز مسعود جدلاً واسعًا علي مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد أن كشف عن أغنيته المفضلة عبر حسابه الشخصي "انستجرام"، وذلك بعد انتشار شائعات ارتباطه بالفنانة حلا شيحا.

وعلق "مسعود" على الصورة قائلاً، "أغنية (إنها حياتي) للمغني بون جوفي بعشق الأغنية دي، هي الأقرب لقلبي".

وتقول كلمات الأغنية: "هذه ليست أغنية لمنكسري القلب، لا صلاة لمن يغادر الإيمان، لن أكون مجرد وجه في الزحام، سوف تسمع صوتي، عندما أصرخ بصوت عال، إنها حياتي الآن او ابدا لن أعيش إلى الأبد، أنا فقط أريد أن أعيش وأنا على قيد الحياة، قلبي مفتوح كشارع عام".

تجاهلت الفنانة حلا شيحا ما تردد في الساعات الماضية بشأن ارتباطها بالإعلامي معز مسعود، خاصة بعدما علقت على منشوره عبر حسابه الشخصي.

وتصدرت الفنانة "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر انفصالها رسميًا عن زوجها الكندي، بمقر الشهر العقاري بالمنشية في الإسكندرية.

ورغم انتشار أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية عن ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، إلا أن أيا منهما لم يرد على ما تم تداوله سواء بالتأكيد أو النفي.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة حلا شيحة، أن الداعية والمنتج معز مسعود كان السبب وراء حذف الأخيرة لمقاطعها المصورة عبر تطبيق "تيك توك".

فيما قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد عن ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط".

وأضاف أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شيء غريب، مشيرًا إلى أن معز مسعود أو غيره لم يطلب يدها بشكل رسمي.

ومن جانبها، رفضت الفنانة هنا شيحة التعليق على ما تردد بشأن ارتباط شقيقتها "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت "هنا" في تصريح لـ"الوطن": "أنا مش بتكلم عن حلا.. ماليش علاقة.. اسألوا حلا"، رافضة التعليق على حقيقة الأمر سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية.

ونشر معز مسعود عبر "إنستجرام" صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

ليختفي الثنائي معز مسعود وحلا شيحة بغلق تليفوناتهما رفضا منهما للرد بالإثبات أو النفي حول هذا الموضوع.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوى عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.