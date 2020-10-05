المشدد 3 سنوات لمدير بنك هتك عرض طالبة جامعية بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، بالسجن المشدد 3 سنوات لمدير فرع أحد البنوك بتهمة التحرش وهتك عرض طالبة جامعية.

تعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 4274 لسنة 2020م جنايات قسم ثان الفيوم، إلى 6 مارس الماضي، عندما تقدم والد المجني عليها "ع.ع"، معاون قضائي من قرية الروضة بمركز طامية، ببلاغ ضد مدير فرع أحد البنوك، اتهمه فيه بالتعدي على ابنته وهتك عرضها.

وقالت المجني عليها، "ه.ع" 18 عامًا، طالبة بإحدى الكليات بجامعة بني سويف، الكائنة بجوار البنك، إنها توجهت إلى عمارة أعلى البنك لإعادة فستان كانت استأجرته من محل لتأجير الملابس وأثناء صعودها التقت بالمتهم فسألته عن مكان المحل، فصعد برفقتها لإرشادها عن المكان، وخلال ذلك، دفعها إلى شقة تحت الإنشاء أسفل المحل، وطالت يده موضع عفتها دون رضاها، فصرخت وتجمع بعض العاملين في الشركات الكائنة بالعقار وتمكنوا من إنقاذ الفتاة.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فيما رصدت كاميرات المراقبة نزول المجني عليها من سلالم العقار، وظهور المتهم خلال نزوله من سلالم العقار وقت حدوث الواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق فأحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.