"السبلايز" يشعل الصراع بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة

بدأت بعض المدارس الخاصة، في إرسال قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب في العام الجديد، والمعروفة باسم "السبلايز" إلى أولياء الأمور، مضافا إليها مجموعة من أدوات التعقيم والمطهرات المساهمة في محاربة فيروس كورونا المستجد، ومنع الإصابة به.

وينطلق العام الدراسي الجديد يوم 17 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة 33 أسبوعا، يتخللها إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

وشهدت جروبات أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب والجدل، نتيجة ما وصفوه بـ"زيادة الطلبات"، وعدم ملائمتها للفترة الزمنية التي سوف يقضيها الطلاب في المدرسة هذا العام، التي تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام فقط طبقا لخطة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعقد عدد من أولياء الامور مقارنة بين أيام الحضور في العام الماضي وكميات " السبلايز" التي تم شراؤها، وبين زيادة الكمية هذا العام في نفس الوقت الذي انخفضت فيه أيام الحضور لأكثر من " ثلث المدة"، الأمر الذي جعلهم يتجهون بشكواهم إلى إدارات المدارس لتخفيف الكميات المطلوبة إلى " التلت"، بما يتماشى مع فترة حضور الطلاب في المدارس.

وحصلت "الوطن" على تصور المخطط الصحي للحكومة للعام الدراسي الجديد، ضمن الإجراءات الاحترازية، والتي وضعت تحت عنوان "تحرك بوعي"

ويشرح المخطط كيفية تعامل الطلاب طوال اليوم الدراسي، بداية من ركوب أتوبيسات المدارس في أول اليوم مرورا بدخول الفصول وطريقة الجلوس والأنشطة الرياضية وصولا لانتهاء اليوم، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى في حالة الإصابة.

وتهدف الخطة إلى الحد من انتقال العدوى أثناء الأنشطة الدراسية، والعمل على رفع الوعي للطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

محاور الوقاية

وتقوم الخطة على 7 محاور، هي كلاً من التباعد الجسدي، والتهوية الجيدة، والتطهير الدوري، وترصد المرض والإحالة، وتوافر المستلزمات، ورفع الوعي، والواقيات الشخصية.

كثافة الفصول

وطالبت الخطة بتنظيم مواعيد الحضور وتقليل الكثافة داخل الفصول، قائلاً: "قد ترى الجهات المسئولة تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسي إلى يومين فقط، مما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير".

وأضافت: "وفي حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات، فتصبح على سبيل المثال بدلاً من 4 مجموعات بكل مجموعة 10 طلاب، يمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب".

خروج الطالب من المنزل

وأوضحت أنه لدى خروج الطفل من المنزل؛ فإنه يجب أن يراعي ولي أمر الطالب غسل اليدين لابنه أو ابنته بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل، ويقوم الوالدين بوضع الكمامة العادية على وجه الطالب بشكل مناسب، ويعطي ولي الأمر للطالب الأكل والشراب الخاص به، ويوصي ولي الأمر ابنه أو ابنته باستخدام الطعام والشراب الخاص به، وعدم الشراء من "الباعة الجائلين".

"باص المدرسة"

أما عن الصعود لـ"باص المدرسة"؛ فأنه يوصي الأهالي في حالة وجود أعراض لدى الطفل بعدم إرسال الطفل للمدرسة، وإخبار مشرف الباص أو مسئولي التواصل من المدرسة، على أن يجري المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولي الأمر، وقبل صعوده إلى الأتوبيس، وأن يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدرسة.

وعن تطهير "باص المدرسة"؛ فنصحت الخطة بجلوس طفل واحد في كل كرسيين متجاورين، وأن يتم تطهير الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري، وقبل استخدامها في نقل الطلاب مع التهوية الجيدة لها بشكل يسمح بالتخلص الكامل من رائحة الكلور أو المطهرات الآمنة الأخرى في حالة استخدامها.

شكل تصور الجلوس بـ"الباص":

عند النزول من "الباص"، يتم التنبيه على الطلاب بالتحرك مقعد مقعد، مع مراعاة البدء بنزول المشرف المسئول عن عملية النقل ثم الطفل الذي يجلس بالقرب من الباب ثم الذي يليه، وعدم الاصطفاف والتزاحم بالممر وسط "الأتوبيس".

ركوب "المواصلات العامة":

أما في حالة ركوب ولي الأمر مع طفله للمواصلات العامة؛ فنصحت الخطة، بمراعاة ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق قبل الصعود إلى المواصلات العامة، ويراعي تطهير الأيدي بمجرد النزول وقبل دخول المدرسة، ويحرص ولي الأمر على تفادي التزاحم قدر الإمكان.

قياس الحرارة على أبواب المدارس:

وعن إجراءات تنظيم الدخول والخروج من المدرسة؛ فيتم عمل فرز حراري للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين وفريق العمل المعاون بالمدرسة، والزائرين من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وذلك قبل الدخول إلى المدرسة وقبل الخروج منها أو قبل صعود أتوبيس المدرسة.

وشددت الخطة على ضرورة التنسيق الكامل بواسطة إشراف المدرسة لعدم وجود تزاحم في الدخول أو الخروج من حرم المدرسة، مع التأكيد على التزام موظف الأمن والقائم على عمل الفرز الحراري بارتداء الكمامة وتوفير مطهرات الأيدي له، أو آلية مناسبة لغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.

وأكد على أهمية تخصيص بوابة أو بوابات للدخول وأخرى للخروج، مع وجود "فاصل أمان" بين منطقة الدخول والخروج.

رفع الوعي بإجراءات الوقاية:

ولفتت الخطة إلى أهمية العمل على رفع الوعي، بداية من رفع الوعي، بداية من غسل الأيدي قبل الخروج للمدرسة، وقبل صعود الفصل من الفسحة، وبعد انتهاء أي أنشطة رياضية أو أنشطة تتم بمجموعات.

وأشارت إلى أهمية تعليم الطلاب والمدرسين الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، وغلق الصنبور بشكل يحافظ على نظافة الأيدي، مع تفير مستلزمات غسل الأيدي بالحمامات.

جرعات توعوية مُصغرة:

وتشتمل الخطة أيضاً على رفع الوعي أثناء الإذاعة المدرسية، واتباع نظام "الجرعات التوعوية المصغرة"، بحيث يتم التركيز على معلومة واحدة يومياً، والتنبيه على ضرورة الالتزام بها، متابعة التنفيذ العملي لها من قبل المدرسين والمشرفين، ثم توضيح أي ملاحظات إيجابية أو سلبية في اليوم التالي.

أما عن "طابور الصباح"؛ فنصحت الخطة بأنه حال وقوف الطلاب لـ"الطابور"؛ فيراعي التباعد الجسدي مسافة لا تقل عن مترين.

التواجد داخل الفصول:

أما عن التواجد داخل الفصول؛ فنصحت "الخطة"، بتواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل، على أن يقوم مشرف الدور، ومشرف المبنى بتنظيم صعود الطلاب بشكل متتابع يسمح بالحد من التزاحم، كما يراعي عدم التزاحم عند دخول الفصل.

وشددت على ضرورة جلوس كل طالب في ديسك منفصل، وأثناء الحصة يجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدي بينه بين الطلاب.