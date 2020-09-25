الصحة الروسية: تطعيم أكثر من 3.5 ألف متطوع بلقاح كورونا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 3.5 ألف متطوع بلقاح Sputnik V، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الدراسات ما بعد السريرية.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم، أن الاختبارات تجري كالمعتاد، وفق الجدول المعتمد، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع الوزير القول، خلال زيارته للمركز الوطني للبحوث الطبية لزراعة الأعضاء والأعضاء الاصطناعية: "اليوم، تتواصل الدراسات السريرية بعد التسجيل. وتم تطعيم أكثر من 3.5 ألف شخص بهذا اللقاح، كل شيء يسير وفق النظام المعتمد".

ونوه موراشكو، بأنه تجري في روسيا في الوقت الحالي اختبارات سريرية للقاحين محليين ضد فيروس كورونا المستجد، الأول من تصميم المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، والثاني من تصميم المركز العلمي الفيدرالي لبحوث وتطوير المستحضرات المناعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وشركة "لاكسيسام" للأدوية في جمهورية أوزبكستان، اليوم الجمعة، على تزويد طشقند بأكثر من 35 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف لوكالة "سبوتنيك": "اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة (لاكسيسام) وهي إحدى أكبر شركات الأدوية في جمهورية أوزبكستان على تزويد البلاد بما يصل إلى 35 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك -V) وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا ومطور على أساس منصة نواقل الفيروسات الغدية للإنسان، مدروسة بشكل جيد وتتمتع بسلامة وفاعلية مثبتة".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، جرى تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وجرى إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.