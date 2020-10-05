نضال الشافعي: العناية الإلهية أنقذتني من الـ"flyboard"

كشف الفنان نضال الشافعي عن أصعب مشاهده في فيلم "زنزانة 7"، المعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، ويتصدر الإيرادات اليومية منذ طرحه بحسب البيانات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وقال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إنه قدم عددًا من المشاهد الصعبة في هذا الفيلم، إلا أن قفزه بـflyboard في البحر لمسافة تقارب الثلاثين مترا تقريبًا كان صعبا للغاية، وكاد يتعرض لإصابة بالغة في وجهه وظهره عند تقديمه، ولكن العناية الإلهية أنقذته ومر المشهد بسلام.

وأبدي "الشافعي" سعادة بالغة إزاء تعاونه مع الفنان أحمد زاهر في هذا الفيلم، واصفًا إياه بالأخ والصديق وعشرة العُمر، تجمعهما صداقة وطيدة منذ سنوات عديدة، ولكن لم يجمعهما عمل فني منذ احترافهما للفن، حيث شاءت الأقدار أن يكون "زنزانة 7" بمثابة أول تعاون سينمائي بينهما.

ولم يخف نضال سعادته بالإيرادات التي حققها الفيلم، وتخطيه حاجز الـ4 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه، معتبرًا إياها رزقا كبيرا من الله، وانعكاسا لإقبال الجمهور على مشاهدة الفيلم في القاهرة وباقي المحافظات.

ويشارك في بطولة الفيلم عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.