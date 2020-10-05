"شوقي" يشهد حفل تكريم بنك التعمير والإسكان لأوائل الثانوية والدبلومات

شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حفل تكريم أوائل طلاب التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019/2020، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان في مجال رعاية النوابغ والمتفوقين دراسيًّا، ورعايتهم حتى تخرجهم، بحضور الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس إدارة البنك.

وفي بداية كلمته، رحب الدكتور طارق شوقي، بالحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية وطلاب الدمج والمتفوقين STEM، وتحفيزهم وتشجيعهم على مزيد من التفوق والإجادة، وتنمية ما لديهم من مواهب وإبداعات نفتخر ونعتز بها جميعًا، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتعميق ولائهم لوطنهم الغالي مصر. وقال وزير التربية والتعليم، إن رحلة تطوير التعليم في مصر تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها؛ لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الطلاب على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، مؤكدًا على أن نظام التعليم الجديد يقدم للطلاب المعلومات ويكسبهم مهارات الحياة التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف شوقي، أن الوزارة تعمل على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة المصرية وكل مؤسساتها، للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري 2.0 على أحدث المعايير العالمية (من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي)، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية من خلال توفير أجهزة التابلت والسبورات الذكية لتسهيل دخول الطلبة على بنك المعرفة المصري، الذي يعد نموذجًا معرفيًا فريدًا من نوعه على مستوى العالم. ولفت الدكتور الوزير إلى أن الدول الطموحة هي تلك التي تضع قضية النهوض بالتعليم على أولويات برامجها وسياساتها، وتعتمد رؤية الوزارة على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع؛ لذا فإنها تحرص على تنمية جميع جوانب شخصية الطلاب، من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها، تضمن توفير إطار ديمقراطي، ويعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، ويتسم بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ويواكب التطور الدولي في مجالات المعرفة؛ وبمستوى من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية، بما يسمح لهم بالإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادهم، وبالمنافسة إقليميًّا وعالميًّا.

وفي ختام كلمته تقدم الدكتور طارق شوقى بالشكر والتقدير إلى العاملين ببنك الإسكان والتعمير، وعلى رأسهم الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة، على جهودهم فى تنظيم هذا الحفل ودعم العملية التعليمية، والوقوف بجانب أبنائنا المتفوقين، ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، كما توجه بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته المتفوقين والمتفوقات الذين اجتازوا الامتحانات بتفوق فى ظل الظروف الاستثنائية من ظهور مرض كورونا.

ومن جانبه وجه الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الشكر للدكتور طارق شوقي على الجهد الذى يبذله للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وقدم التهنئة للطلاب والطالبات على تفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في امتحان شهادة الثانوية العامة والثانوية الفنية والثانوية للمكفوفين والدمج ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2019/ 2020 متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، داعيًا جميع المؤسسات العامة والخاصة إلى توفير فرص عمل عادلة للشباب وتقديم الدعم لهم.

ونوه إلى أن البنك يولى اهتمامًا خاصًا لدعم قطاع التعليم تماشيًا مع عقيدته بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعي وقادر على النهوض بمستقبل الوطن، مضيفًا أنه إيمانًا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية فى مجال المسئولية المجتمعية وضرورة المشاركة الفعالة وتقديم الدعم الكامل للمجتمع تأتى رعاية البنك لنوابغ الطلاب من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والمكفوفين، والدمج ومدارس المتفوقين للعام السادس على التوالى فى إطار تعزيز الدور الذى يقوم به البنك فى مجال رعاية أبنائه من الطلاب والطالبات المتفوقين علميًا وتستمر هذه الرعاية حتى نهاية المرحلة الجامعية. وتابع غانم قائلًا: أن الرعاية تشمل (منح شهرية، ولاب توب واشتراك بالانترنت لمساعدتهم على الدراسة والبحث، وفى حالة استمرار التفوق حتى التخرج بالحصول على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف على الأقل يتم دعمهم بمكافأة مالية تشجيعًا من الاستمرار فى تفوقهم، موضحًا أنه قد استفاد من هذا البرنامج والدعم حتى الآن ما يقرب من 112 طالب وطالبة.

وفى ختام كلمته، وجه غانم الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والطلاب والطالبات باعتبارهم قادة المستقبل، متمنيًا لهم جميعًا استمرار التفوق والنبوغ فى جميع المراحل التعليمية والمهنية التى تتطلب تضافر الجهود لبناء مصرنا العزيزة وتقدمها.

وفى ختام الحفل تم تكريم الطلاب والطالبات الأوائل ومنحهم الهدايا، والبالغ عددهم 35 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العام و20 طالب/طالبة من التعليم فني.

حضر حفل التكريم الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور أحمد الضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي، والأستاذة أنجى مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والأستاذة شيرين حمدى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والأستاذ وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، والأستاذ عمرو الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، وعدد من قيادات الوزارة.