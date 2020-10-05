محافظ مطروح يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بانتصارات أكتوبر

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتنشر "الوطن" نص برقية المحافظ لرئيس الجمهورية والتي جاءت كالتالي:

"فخامة الرئيس عبد الفتــاح السيسى ، رئيـس جمهوريـة مصـر العربية ، يُسعدنى و يُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مواطنى محافظة مطروح و أجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب ، والمرأة بأخلص التهانى و أطيب التمنيات بمناسبة ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول، مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى آفاق التنمية و تقدمنا السياسى و الإقتصادى ، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة فى بناء مصر الحديثة ، ودفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة ، بسواعد أبناءها و ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله فى التقدم و الرفعة و الإزدهار و الإستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة ، داعمين و مؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية جميع المحـن نحو التقدم و الإزدهار ، متعكم الله بموفور الصحة والعافية و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً ، وكل عام و سيادتكم و مصر بخير ".

في سياق متصل تقدم محافظ مطروح، بخالص التهانئ للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمسئولين بهذه الذكرى الغالية على نفوسنا جميعا ذكرى إستعادة الأرض والكرامة والعزة.

من ناحية أخرى هنأ الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيس جامعة مطروح، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجاء نص التهنئة:

"يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جميع أساتذة وطلاب ومنسوبى جامعة مطروح ، بخالص وأصدق التهانى وأطيب وأرق التمنيات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات «السادس من أكتوبر المجيدة»، التى ستظل عنوانًا لإرادة وعزيمة المصريين على مر الزمان ، وأن هذا الإنتصار الفارق فى تاريخ البلاد سيظل خالدًا فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، راسخًا فى عقول ووجدان جميع المصريين، الذين سطروا ملحمة عسكرية عظيمة أبهرت العالم أجمع، وأثبت قوة وعزيمة المصريين، الذين تمكنوا من إستعادة أرضهم وتحطيم أسطورة العدو الذى زعم أنه لا يقهر ، وبهذه المناسبة الغالية ، نسأل الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول ، مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى مجالات التنمية وتقدمنا السياسى والإقتصادى ، ليتحقق لشعب مصر العظيم بقيادتكم الحكيمة والرشيدة آماله فى التقدم والإزدهار وتحقيق الإستقرار ، ونعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًا واحدًا، مؤيدين جميع خطواتكم على المستويين الداخلى والخارجى ، وقيادة البلاد بحكمة وإقتدار، ونثمن دوركم الوطنى فى إعادة مصر إلى المسار الصحيح وإستعادة مكانتها وريادتها العربية والأفريقية والإقليمية والدولية".