غدا الثلاثاء.. نائب وزيرة التخطيط في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يشارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، غدًا الثلاثاء، كمتحدث رئيس بالجلسة الثانية من الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنعقدة تحت عنوان "إعادة تعريف العولمة بما يتجاوز المرونة الاقتصادية وضمان الانتعاش المستدام".

ومن المقرر أن تناقش الجلسة الثانية الأولويات على الصعيدين الوطني والدولي لضمان تحقيق اقتصاد أقوي والتكافل الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المرونة المالية للدول النامية والاقتصادات الناشئة.

كما تتطرق الجلسة إلي إمكانية قيام الحكومات باستخدام تدابير الاستجابة والتعافي لتعزيز الإنتاج، التحول والاستثمار الكافي في البنية الأساسية الجيدة إلي جانب الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون.

وتتناول الجلسة كذلك إمكانية مساهمة النظام متعدد الأطراف في معالجة التحديات كالديون والتكنولوجيا، مع وتقديم المنافع العامة العالمية، لتعزيز التحول والمرونة الاقتصادية في الدول النامية.