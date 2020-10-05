جومانا مراد تنجب توأم في أمريكا قبل الشهر السابع

كشفت الفنانة السورية جومانا مراد عن ولادتها طفلين توأمين وهما "علي وديانا"، بعد أيام من تصوير مسلسلها "خيانة عهد".

أوضحت جومانا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج انسايدر بالعربي، بأن الجمهور لم يلاحظ حملها خلال تصوير مشاهد مسلسل خيانة عهد، لكونها كانت حامل في الشهر السادس.

وأشارت، إلى أنها شعرت بإعياء شديد بعد الانتهاء من التصوير، خاصة أنها كانت في بداية حملها مع أولى حلقات المسلسل، وبعد الانتهاء من التصوير بأسبوعين تعرضت لطلق مبكر، قبل الوصول للشهر السابع بيومين وهو ما اضطر زوجها للسفر بها خارج البلاد "أمريكا".

وأضافت، أنها وضعت هناك طفلين بنتا وولدا وهما "علي وديانا"، مشيرة إلى أن توأميها كانا في حالة صحية سيئة عند ولادتهما ولكن مع الرعاية أصبحا بصحة جيدة للغاية، موضحة أنها سعيدة لأن لديها ثلاثة أبناء وهم "محمد وعلي وديانا"، متمنية أن تستطيع إسعادهم.

وأوضحت جومانا، أنها قامت بإلغاء كافة تعاقداتها الفنية بسبب ظروفها الحالية وتربية توأمها الجديد.

قدمت الفنانة جومانة مراد مشهدًا مؤثرًا ضمن أحدث مسلسل "مدرسة الحب 3"، على أغنية الفنانة كارول سماحة بعنوان "قلبي وجع"، وكان عبارة عن مقتل حبيبها "مراد" أمام عينيها بعد أيام قليلة من مقتل والدها، والمفارقة ان "ابن عمها" كان السبب وبعد ذلك قام بخطفها.

أغنية "قلبي وجع" للفنانة كارول سماحة، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وهي الأغنية الثانية للمسلسل بعد أن قدم الفنان تامر حسني تتر العمل، بعنوان "لينا حياة بعدين" من كلمات احمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

وتصدر مسلسل "مدرسة الحب 3"، مؤشرات البحث على "جوجل"، عقب عرض أول حلقاته عبر قناة "OSN يا هلا"، خاصة أن أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة.

يعتبر المسلسل هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت 75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

ويذاع "مدرسة الحب" في السادسة مساء، عبر "قناة OSN" ، يا هلا الأولى، وتتكون الحكاية الأولى من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة، ومحمد لطفي، وصفاء سلطان، وتليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.

المسلسل بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة "HRJ" لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.