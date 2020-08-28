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سهام شعشاع تشكر جومانا مراد على اختيار كلماتها لمسلسل"مدرسة الحب 3”

المسلسل هو آخر أعمال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

كتب:

ياسمين محمود
08:12 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
جومانا مراد

جومانا مراد

وجهت الشاعرة السورية سهام شعشاع، الشكر للفنانة جومانا مراد، منتجة مسلسل "مدرسة الحب3"، لاختيار كلماتها لتكون تتر المسلسل.

وكتبت "سهام" عبر تويتر: "وأخيراً... قلبي وقع.. من ألحان المبدع محمد رحيم وغناء النجمة كارول سماحة... أغنية كتبتها لمسلسل مدرسة الحب، الحلقات الخاصة بصديقتي الرائعة وحبيبة قلبي جومانة مراد ونجوم من تركيا"

وأضافت الشاعرة السورية، "ألف مبروك جومانة وشكرا لأنك اخترت كلماتي لترافقك في أغنية (قلبي وقع)"

مسلسل "مدرسة الحب 3"، بطولة جومانا مراد، ومصطفي قمر، وخالد الصاوي، وأمير كرارة، ومحمد لطفي، ومي سليم، والعمل يعد آخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، ومن إخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.

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