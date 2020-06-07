جومانا مراد عن مشاركتها في خيانة عهد: "كان نفسي أشتغل مع يسرا من زمان"

أعربت الفنانة جومانا مراد، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل خيانة عهد، الذي عُرض خلال السباق الرمضاني المنصرم.

وقالت "مراد"، خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "ربنا كرمنا في خيانة عهد، وطلع تريند أكتر من مرة، والناس حبته واتكلمت عن كل الشخصيات، وحصلت ردود أفعال فوق توقعاتنا، وعدت بعد 7 سنين غياب، وفوجئت بالحب والأشياء الرائعة التي قالوها عني، ولم أكن أتخيل هذا الأمر".

وأضافت: "كان نفسي أشتغل مع يسرا من زمان، لأنها قامة فنية كبيرة، والناس بتستناها في كل رمضان، والدور شدني عمري ما عملت دور كده، لأنه جديد صعب ومركب وحبيته على الورق، ومفيش دور سهل، وكل الأدوار مسؤولية، وهو كان دور غني، كان فيه سلبيات وإيجابيات وخير وشر، ومهم لكل فنان لأنه يظهر إمكانياته الفنية".

وحول الدور التي جسدته في المسلسل، قالت: "دور مش شبههي، وكان غريب، وكان عندها أسباب ودوافع إنها بقت كده، والناس تعاطفت معاها، والناس حسوا بالمأساة اللي عاشتها، كانت وحيدة وأهلها سابوها وكانت ضايعة، غلطت كتير، ومعرفتش تصلح، وكل ما تصلح تبوظ أكتر".

وتابعت: "مفيش شرير في المطلق، وكلنا جوانا خير وشر بس بنندم، ونسبة الخير بتظهر في مواقف بسيطة، لكن عشان مش بتحس بالأمان، بيبقى عندها رد فعل خاطئ ومش صح".

وأوضحت: "تعبت بسبب مشاهد كثيرة، والمشهد بيني وبين يسرا وبيومي فؤاد كان متعب ومرهق، من أكتر المشاهد المرهقة، ومشهد قتل خالد، وتعبت بعدهم، والحمد لله الناس حبتهم ووصلت للناس بشكل رائع".

وواصلت: "كنا بنشتغل تحت ضغط كبير، واتخذنا كل الاحتياطات، كان في فريق طبي، وكمامات وتعقيم، وخفضنا عدد الفنيين في موقع التصوير، وكواليس التصوير كانت رائعة، والمسلسل كله انتقام ومشاكل".