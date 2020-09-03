جومانا مراد تجسد كلمات أغنية "قلبي وجع" في "مدرسة الحب"

قدمت الفنانة جومانة مراد مشهدًا مؤثرًا ضمن أحدث مسلسل "مدرسة الحب 3”، علي أغنية الفنانة كارول سماحة بعنوان "قلبي وجع"، وكان عبارة عن مقتل حبيبها "مراد" أمام عينيها بعد أيام قليلة من مقتل والدها، والمفارقة ان "ابن عمها" كان السبب وبعد ذلك قام بخطفها.

أغنية "قلبي وجع" للفنانة كارول سماحة، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وهي الأغنية الثانية للمسلسل بعد أن قدم الفنان تامر حسني تتر العمل، بعنوان "لينا حياة بعدين" من كلمات احمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

وتصدر مسلسل "مدرسة الحب 3"، مؤشرات البحث على "جوجل"، عقب عرض أول حلقاته عبر قناة "OSN يا هلا"، خاصة أن أحداثه مليئة بالتشويق والإثارة.

ويعتبر المسلسل هو التجربة الأضخم إنتاجيًا بالعالم العربي، بميزانية ضخمة للغاية تخطت 75 مليون جنيه، ويضم العديد من أهم نجوم الدراما العرب والأجانب، حيث تم التصوير بمصر، والإمارات، وسوريا، ولبنان، وبعض العواصم والمدن الأوربية، مستغرقًا قرابة الثلاث سنوات.

ويذاع "مدرسة الحب" في السادسة مساء، عبر "قناة OSN" ، يا هلا الأولى، وتتكون الحكاية الأولى من 3 حلقات، بطوله أمير كرارة، ومحمد لطفي، وصفاء سلطان، وتليها الحكاية الثانية، وبطلتها الفنانة جومانا مراد.

المسلسل بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، ومصطفى قمر، ومي سليم، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة، وإنتاج شركة "HRJ" لصاحبها دكتور ربيع بسيسو.