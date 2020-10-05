بالأسماء.. نتائج جوائز الدولة عقب إعلان "التعليم العالي" لها

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منذ قليل، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، أسماء الفائزين بجميع جوائز الدولة والهيئات والأفراد والمرأة والرواد وشباب الباحثين الأفارقة.

وبلغ العدد الإجمالى للجوائز، 109 جوائز، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الإعلان عن كل الجوائز في مرة واحدة، وعليه يُعتبر اليوم، هو من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم، وينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين فى مصر وأفريقيا، وهو بمثابة تكريما من الدولة، وتقديرا منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن.

وبلغ عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام، 55 جائزة بإجمالي 5 ملايين و300 ألف جنيه، هذا بخلاف الجوائز الخاصة المقدمة من مجلس الأكاديمية، وهي الرواد والمرأة لعام 2019، بإجمالي 690 ألف جنيه، وشباب الباحثين الأفارقة لعام 2020 بقيمة 20 ألف دولار، التي بلغ عددهم 13 جائزة.

أما عن جوائز الهيئات والأفراد لعام 2019، بلغ عدد الفائزين 41 فائز، لتصل القيمة المالية الإجمالية لجوائز الهيئات والأفراد، مليون و190 ألف جنيه، وهي الجوائز المقدمة من الوزارات والهيئات ووحدات الإنتاج الوطنية والمؤسسات العلمية والأفراد على أعمال الوقف الخيري، لدعم البحث العلمى.

وفازا الدكتور هشام فؤاد محمد، والدكتور يحيى أحمد بهي الدين، بجائزة النيل فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية مُنحت لـ8 فائزين، وتم حجب جائزتان، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق، منحت لـ7 فائزين، أما جوائز الدولة التشجيعية، مُنحت منها هذا العام 38 جائزة لعدد 38 فائزا وحُجبت جائزتان.

وأعلن المجلس، أن جامعة القاهرة كان لها النصيب الأكبر حيث حصلت على 10 جوائز، ويأتي المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية، بحصوله على 8 جوائز، ويليهم جامعة عين شمس، المنصورة، والزقازيق، حيث حصل كلٌ منهم على 5 جوائز.

وتأتي بعد ذلك جامعة طنطا، حيث حصلت على 4 جوائز، ثم جامعة المنوفية، التي حصدت 3 جوائز، ثم يليها جامعة الإسكندرية، أسيوط، قناة السويس، النيل الأهلية، الجامعة الأمريكية، ومدينة الأبحاث العلمية، حيث حصدوا جائزتان لكل منهم، لتتساوى كلٌ من جامعة كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، مدينة زويل، البريطانية، القومي للبحوث الفلكية، أكاديمية السادات، القومي لعلوم الليزر، هيئة الطاقة الذرية.

ومستشفي 57357، حيث حصل كلٌ منهم علي جائزة واحدة، ما بين جوائز للنيل والتقديرية، التفوق، التشجيعية، الرواد، والمرأة.