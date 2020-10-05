وزير الشباب والرياضة يناقش مطالب نادي التوفيقية ويوافق على دعمه

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة، باسل رحمي رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية، وعدد من أعضاء المجلس، لبحث مطالب واحتياجات النادي خلال الفترة المقبلة.

استعرض اللقاء، أبرز الإنجازات التي يحققها نادي التوفيقية على صعيد لعبتي التنس الأرضي، والجمباز، وتطوير الأعمال الإنشائية، التي تم الانتهاء منها في صالة الجيم وملاعب التنس.

وعرض رئيس نادي التوفيقية مطالب النادي، التي تتلخص في رفع كفاءة سور النادي، والموافقة على الطرح الاستثماري لمشروع إنشاء مبني اجتماعي، وحمام سباحة، وصالة جمباز.

وقرر وزير الشباب والرياضة، تقديم الدعم لنادي التوفيقية فيما يخص رفع كفاءة السور المحيط به، وكذا الموافقة على الطرح الاستثماري لمشروعات النادي وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على عراقة نادي التوفيقية، وريادته في لعبة التنس الأرضي، مشيرا إلى زيارته للنادي الفترة المقبلة لافتتاح المنشآت الرياضية التى تم الانتهاء من تطويرها، وحضور بطولة التنس المقرر أن ينظمها النادي.

الوزير يشيد بحملة "كن آمنا " للتوعية في الأندية

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زار مجموعة من الأندية مثل الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والترسانة ومراكز الشباب مشيرًا إلى أن مديريات الشباب والرياضة تتابع العمل في مراكز الشباب، للاطمئنان على أدائها في ظل الظروف التي تواجهها الدولة ، وتستمر اللقاءات والزيارات تحسبا لحدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأشاد صبحي بجهود الشباب المتطوعين مع الوزارة والذين قاموا بحملة بعنوان "كن آمنًا" للتوعية في الأندية، مشيرًا إلى أن المواطنين ملتزمين ومتعاونين سواء في إجراءات الدخول على البوابات والتباعد في المطاعم وحدائق الأندية.

وكشف صبحي كواليس اجتماعه مع وزارء الخارجية العرب عبر فيديو كونفرانس مشيرًا انه تم اتخاذ 27 توصية في المجال الشبابي وعدد من التوصيات في مجال الرياضة.