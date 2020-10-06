7 إجراءات لتجديد رخصة إعلان

حددت وزارة التنمية المحلية الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة الإعلانات، حيث يقوم صاحب الشأن بالتوجه للحى التابع له وتقديم طلب بذلك مرفق به المستندات التالية وهى كالتالى:

1 - نموذج طلب ترخيص

2 - أصل التوكيل (محدث فى حاله تقديم الطلب من وكيل) بالإدارة

3 - بطاقة ضريبية

4 - صورة الرقم القومى لمقدم الطلب

5 - أصل الرخصة

6 - سجل تجاري

7 - صورة رخصة السيارة.

وفى وقت سابق، قررت مديرية التعليم في القاهرة برئاسة محمد عطية مدير المديرية، اتخاذ عدة خطوات تنسيقية لتلقي طلبات التقديم للقبول بالثانوي العام بعد النزول بمجموع الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسي 2020-2021 من 244 إلى 236 درجة في عدد من الإدارات والمدارس بـ محافظة القاهرة.

وترأس محمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، اجتماعًا مع مديري إدارات التعليم الإعدادي والثانوي بالإدارات التعليمية وفق توجيهات محمد عطية مدير المديرية، بحضور مرفت محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية، وحيد محمد عبدالواحد مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، ومحسن محمد رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية وفريق التعليم الثانوي، وتمّ تحديد خطوات التنسيق للقبول بالصف الأول الثانوي في الإدارات والمدارس المحددة بكل دقة، وهي كالتالي:

- تشكل لجنة تنسيق بكل إدارة برئاسة وكيل الإدارة وتتكون اللجنة من مدير التعليم الإعدادي والثانوى ومدير التعليم الثانوي وعضو شؤون الطلبة ويكون مقرها إلادارة التعليمية أو مدرسة ليس بها أماكن للتحويلات.

- يتمّ التقديم للجنة بشرائح المجموع على النحو الآتي:

- الشريحة الأولى: تبدأ من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020 بمجموع من 243.5 حتى 240 درجة.

- الشريحة الثانية: تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020 إلى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2020 بمجموع من 239.0 حتى 236 درجة.

- تخصيص يومى الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، والثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020 للمتخلفين حسب الأماكن المتاحة.

- يكتب ولى الأمر 3 رغبات بمدارس مختلفة ويوقع على إقرار بعدم التحويل من المدرسة المقبول فيها خلال فترة الدراسة الثانوية.

- يتمّ حصر الأماكن الشاغرة والمتاحة وإعلانها بعدد كل شريحة في مكان واضح وظاهر بالإدارة وإخطار المديرية بذلك.

- يجرى حصر المدارس التي يوجد بها فراغات بعد فترة التقديم.

- يتمّ قبول الطلبات لقسم الخدمات بمجموع 206 درجات.