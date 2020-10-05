خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي اندهش من نجاح برنامج الإصلاح بمصر

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، ومستشار البنك الدولي السابق، إن رئيسة صندوق النقد الدولي، كانت نظراتها متشائمة تجاه الدولة المصرية في البداية، وأن مصر لن تكون لها قائمة، ولن تستطيع أن تعدل سياستها الاقتصادية، ولن تستطيع أن تجري برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونفس السيدة في السنوات الأخيرة، أعربت عن اندهاشها، من نجاح البرنامج في مصر، ومن التجربة، وبدأوا يتحدثون عن التعلم من تلك التجربة، وكيفية نجاح الدولة المصرية في التوازن بين الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي سويا.

وأضاف "صالح"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أو مصر، حاولت في السنوات الماضية على مدار 18 شهر كاملين الحصول على قرض في حدود 3 أو 5 مليار دولار، وفشلت في النهاية في الحصول عليه، ولكن الآن مصر تحصل على قرض واثنين وثلاثة بكل سهولة، نتيجة النجاحات الاقتصادية الموجودة على أرض الواقع، "مفيش مؤسسة هتسلفك المليارات دي إلا إذا كان هناك تشجيعات واقتصاد واقف على رجله".

وتابع أن صندوق النقد الدولي لكي يعطي أي دولة قرض، يتحدث مع المستثمرين والقطاع الخاص أكثر من مرة، ويقوم بمراجعة اقتصاد الدولة من أجل الموافقة على القرض الذي يعطيه للدولة من عدمه، بحسب مراجعاته، وما توصل إليه من معلومات بعد الحديث مع أكثر من جهة داخل الدولة الطالبة للقرض.

وأردف أن مصر تعاونت مع صندوق النقد الدولي في العديد من المشاريع والقروض، والمؤسسات الدولية أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاح الدولة المصرية في تطبيقه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفض مشورة النقد الدولي بالتركيز على الجانب الاقتصادي فقط، وأكد على أهمية كلا الجانبين سويا.

وأشار إلى أن السيسي أكد مرارًا وتكرارًا، على ضرورة التكاتف والتعاون سويا بين الشعب المصري والمؤسسات لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.