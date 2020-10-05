تقسيط مقايسة تركيب العداد الكودي للمباني المخالفة لـ24 شهرا دون فوائد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القواعد الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة، عن طريق تركيب العداد الكودي، تسمح لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بتقسيط قيمة المقايسة الخاصة بتركيب العداد الكودي على 24 شهر بدون فوائد.

وأوضح أن ذلك القرار للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على التقديم بطلب تركيب عداد كودي، لافتا إلى أن القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية، تعد أكثر سيولة ويسر على المواطنين بالمقارنة بالقواعد السابقة، ولن يرفض طلب لأي مواطن يرغب فى تركيب العداد الكودي، سواء بمفرده أو لعقار بالكامل.

القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية

- أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

- تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

- المحاسبة تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.

- يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية أهم شروط التقديم

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من اول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المبانى المخالفة أو العشوائية حتي نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التى قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.