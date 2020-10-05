الكهرباء: سرية بيانات الشركات مؤمنة.. و"شعاع": اختراق تطبيق القارئ صعب

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع البيانات السرية لشركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية، يتم تأمينها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة، لافتا إلى أنه في حال رصد أية محاولة لاختراق البيانات، يتم رصده والتعامل معه فورا، وتوقيع الجزاء على المقصرين.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه يتم بصفة مستمرة تطوير البرامج الخاصة بالتعامل مع البيانات السرية للشركات، للحفاظ على خصوصيتها.

القارئ الذكي تطبيق جرى تصميمه ويجري تطويره

وكشف مصدر بشركة شعاع، المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن تطبيق القارئ الذكي يصعب اختراقه نهائيا، واية محاولة يتم التعامل معها في وقتها، لافتا إلى أن التطبيق تم تصميمه من شباب الشركة، ويتم تطويره ليصبح "برنامج القراءة الموحد"، الذى تم إطلاقه بالتعاون مع الكهرباء.

وأوضح أن "القارئ الذكى"، عامل مساعد مع التطبيق الذى يتم استخدامه بواسطة الكشافين، لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بالتقاط الصورة بهدف الوصول إلى أعلى نسبة فى إحضار قراءة دقيقة بدون أخطاء، بواسطة الكشاف أو المواطن نفسه.

يقضى على كل الطرق الخاصة بالتلاعب فى تسجيل القراءة

وأشار إلى أن القارئ الذكى لعداد الكهرباء يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذى يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضى على كل الطرق الخاصة بالتلاعب فى تسجيل القراءة، لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.

إطلاق خدمة شكاوى المواطنين على واتس آب

ولفت إلى أنه من منطلق حرص الشركة للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة فى إحضار القراءات، تم إطلاق تلقى خدمة شكاوى المواطنين على واتس آب الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق «القارئ الذكى» لافتاً إلى أنه يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831 وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور.

تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك

وأوضح أن الشركة توفر صور عدادات الكهرباء الخاصة بأى مشترك ليتمكن من الاطلاع عليها والاطمئنان بأن القراءات التى ترسلها "شعاع" لشركات التوزيع فعلية وتعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك، لافتاً إلى أن الشركة تطبق مبدأ الثواب والعقاب للعاملين وعدم التهاون مع أى مقصر فى حق المواطن.