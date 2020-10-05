عاجل.. مقاتلة روسية تعترض طائرتين عسكريتين ألمانية وسويدية عند الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لها اعترضت فوق مياه بحر البلطيق، طائرتين عسكريتين ألمانية وسويدية.

وذكر المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا و التابع للوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وأضاف المركز أن "مقاتلة من طراز "سو-27" أقلعت من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية التابعة لأسطول البلطيق، وحددت الهدفين الجويين وهما طائرة للدورية الجوية الأساسية للقوات البحرية الألمانية وطائرة استطلاع للقوات الجوية السويدية".

ولفت المركز إلى أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرتين الألمانية والسويدية فوق مياه بحر البلطيق حتى تغيير مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعادهما عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.وشدد البيان على أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بتوافق صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، مؤكدا أنه لم يتم السماح بحدوث انتهاك لحدود الدولة الروسية.