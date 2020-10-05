عاجل.. أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي الأسبوع المقبل

تعقد محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأسبوع المقبل، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد بسام زكي، فى القضية التى يواجه فيها إتهامات بهتك عرض 3 فتيات.

وتُعقد المحاكمة، أمام الدائرة الثامنة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات -لم يبلغنّ 18 سنة- وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم "تحرش باثنتين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم، ما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهنّ وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهنّ من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.