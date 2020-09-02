عقوبة المتهم أحمد بسام زكي قد تصل لـ15 سنة سجن

أحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، المتهم أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميا بـ"متحرش الجامعة الأمريكية"، إلى المحاكمة الجنائية.

ونسبت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 سنة ميلادية، وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه بـ2 منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

من جانبه، قال المستشار حسن حسنين، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إنه في حالة إدانة المتهم، فإن عقوبة هتك العرض في قانون العقوبات هي السجن المشدد، وأقصى عقوبة لها هي السجن المشدد وقد يصل لـ 15 سنة، وأضاف حسنين في تصريحات لـ"الوطن" أن تعاطي المخدرات جناية يعاقب عليها القانون.

وقالت "النيابة العامة" في بيان لها، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بالتحقيقات، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمته المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.