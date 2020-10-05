فيديو... لحظة تحول حفل عمر كمال وشاكوش لمشاجرة في لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية عددا من الصور الخاصة بالمشاجرة التي وقعت بحفل مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال، الذي أقيم في لبنان.

ونشرت صفحة "وينيه الدولة" اللبنانية فيديو من داخل الحفل يوضح سبب بداية المشاجرة، التي بدأت بخلاف بين اثنين من الحضور، ألقوا بالسماعات ومكبرات الصوت من أعلى المسرح.

وأعلن مغني المهرجانات عمر كمال تكريمه في لبنان، من مؤسسة مشاهير العرب، على مجمل أعماله في 2020.ونشر عمر عبر فيس بوك، صور له وهو يحمل الجائزة، وعلق قائلا: "تكريمى اليوم، من مؤسسة (مشاهير العرب) اللبنانية، عن أعمالى في 2020 (بنت الجيران، عود البطل، لغبطيطا، شمس المجرة، شيكولاتة سايحة، بنبونى ساقط في نوتيلا)، والتي تعدت مشاهدتهم مليار مشاهدة".

ورغم قرار نقابة الموسيقيين بمنع مغني المهرجانات من إقامة حفلات غنائية، إلا أن مغني المهرجانات عمر كمال، تحدى قرار النقابة وأعلن عبر حسابه إنستجرام، إحيائه سلسلة حفلات في لبنان وسوريا بصحبة حسن شاكوش، كما نشر كمال صورا له أثناء تكريمه في بيروت عن أعماله الفنية.وسبق وتحدى الثنائي النقابة في حفلات تونس، بعدها أجرى النقيب هاني شاكر اتصالا هاتفيا بنقيب الموسيقيين بتونس والذي أكد أن حفلاتهما سيتم إلغاؤها تماما.

و طرح مؤخرا عمر كمال مهرجان "حته قمراية" غناء عمر وأورتيجا ولاقى هجومًا شديدًا من الجمهور، الذي أكد عدم تناسق صوتيهما معًا، مطالبين "كمال" بأن يعود للغناء مع حسن شاكوش فقط.وعلّق متابع على المهرجان، بالقول "أورتيجا الأغنية مش لايقة عليه خالص، وعمر كمال الأغنية عليك لوحدك"، فيما ذكر آخر "يا جماعة، افهموا أورتيجا مينفعش مع عمر، لأن تركيبة عمر وشاكوش ده بيقول سؤال، وده بيقول جواب، فبيعمل التركيبة اللي انتوا بتحبوها، أما عمر وأورتيجا نفس السكة فمفيش جديد، وبالتالي مش هتعجب الناس".

وقال متابع "حاسة إنها مش مظبوطة عشان شاكوش مش معاك"، فيما قال آخر "ثنائية شاكوش أفضل يا عمر، والأغنية مش مفهومة خالص ربنا يوفقك"، وأضاف معلق "لو مع شاكوش كانت هتطلع أحلى".واحتفل عمر كمال مع جمهوره مؤخرًا بتحقيق مهرجان "لغبطيطا"، وحقق أعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب" فقد تخطى المهرجان 30 مليون مشاهدة.