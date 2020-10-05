ترامب يغرد على تويتر من "سرير كورونا": العام المقبل الأفضل على الإطلاق

حثّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، من خلال حسابه على "تويتر"، الناخبين الأمريكيين على التصويت في الانتخابات المقبلة.

وغرّد ترامب، من داخل مستشفى "والتر ريد" في واشنطن، واعداً منتخبيه بطفرة في البورصات الأمريكية، وبأن العام القادم سيكون الأفضل على الإطلاق، مضيفاً "صوتوا، صوتوا، صوتوا!!!!".

وقال في تغريدة أخرى: "إذا أردت أن تشهد زيادة هائلة في الضرائب، أكبر زيادة في تاريخ البلاد، وإغلاقاً للاقتصاد والوظائف أيضاً، فعليك بالتصويت للديمقراطيين!!!".

واستطرد ترامب قائلاً في سلسلة من التغريدات: "ارتفاعات في الأسواق المالية.. فلتصوتوا! أقوى جيش على الإطلاق.. فلتصوتوا! القانون والنظام.. فلتصوتوا! الحرية الدينية.. فلتصوتوا! أكبر انخفاض في الضرائب على الإطلاق.. فلتصوتوا!" بينما وعد بانخفاض جديد في الضرائب.

واستكمل ترامب وعوده للناخبين من خلال تغريداته: "قوة الفضاء.. فلتصوتوا! رعاية صحية أفضل وأرخص.. فلتصوتوا! محاربة الإعلام الفاسد والكاذب.. فلتصوتوا! السلام من خلال القوة (وعودة جنودنا إلى ديارهم).. فلتصوتوا!"

وألقى الرئيس الأمريكي التحية على أنصاره خارج المستشفى الذي يعالج فيه من كوفيد-19، مساء الأحد، بعدما غادره لفترة وجيزة في جولة داخل مركبة. وقال على "تويتر" إنها "زيارة مفاجئة".

وشوهد ترامب في الموكب واضعا كمامة داكنة وهو يحيي أنصاره، قبل أن يعود إلى مستشفى "والتر ريد" لمتابعة العلاج.

وكان ترامب قد نشر قبيل الجولة تسجيل فيديو على "تويتر"، قال فيه "سنقوم بزيارة مفاجئة لبعض الوطنيين العظماء في شوارعنا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "تعلّم الكثير عن كوفيد-19" في صراعه مع الفيروس في المستشفى.

وبعد ليلتين في المستشفى، قال أطباء الرئيس الأمريكي، الأحد، إن ترامب قد يتمكن من العودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إذا استمرت حالته في التحسن، لكن طبيبه الشخصي ترك أسئلة عدة بلا إجابة بما فيها المضاعفات المحتملة.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري قرب واشنطن.

وحث الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الأمريكيين في تغريدة جديدة بصفحته على موقع "تويتر" على التصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلًا "الأسواق مرتفعة وجيشنا في أقوى حالاته.. صوتوا في الانتخابات"، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".

ومن المزمع عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى الثالث من نوفمبر المقبل.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنَّ الرئيس دونالد ترامب معنوياته عظيمة وفي مزاج رائع، وأنَّهم على استعداد تام لجميع الاحتمالات بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال بومبيو، في تصريحات قبيل جولته إلى اليابان - نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع الرئيس ترامب بشيء من التفصيل، وأعتقد أنَّه تحدث مع فريق الأمن القومي بأكمله، نحن على استعداد تام لجميع الاحتمالات التي قد تحدث".

وتابع: "نحن تأكّدنا من أن ترامب كان على أتمّ الاستعداد للإسراع في كل الأشياء التي تحدث حول العالم، وحصلت على القليل من الإرشادات بشأن جولتي لليابان، وأتطلع إلى تنفيذها".

واستكمل: "كانت معنوياته عظيمة، وكان في مزاج رائع، لقد كان مباشرًا وصريحًا معي كما هو دائمًا، وكانت محادثة رائعة".