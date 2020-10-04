طبيب "ترامب": الرئيس الأمريكي وضع على جهاز تنفس صناعي لمدة ساعة

قال الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأكسجين أقل من 94%، وبناء على هذه التطورات أوصى الفريق الطبي باستخدام الاكسجين، رغم أن ترامب أكد أنه ليس في حاجة لذلك كونه لا يعاني من صعوبة في التنفس.

وأضاف الطبيب، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "extra news"، أنه بعد دقيقة واحدة ارتفعت النسبة مرة أخرى إلى 95%، وبقى على هذا الحال لمدة ساعة وانتهى الأمر، مؤكدًا أن الرئيس كان يتحرك في مقره بالبيت الأبيض بأعراض معتدلة، والجميع اتفق على أن يتم نقله للمستشفى لمراقبته بشكل أكبر.

ومازال فيروس كورونا يوجه ضرباته المتتابعة نحو الرؤساء والسياسيين، فمنذ بداية الجائحة، أصيب عدد من رؤساء دول العالم، كان آخرهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد أن التقى عشرات الأشخاص خلال الأيام الماضية، إضافة إلى إصابة مساعدته "هوب هيكس" بالفيروس.

وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلنًا إصابته "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19، وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور، سوف نتجاوز هذا معًا!".