بمناسبة 6 أكتوبر.. طرح فيديو كليب "عشانِك يا مصر"

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب "عشانك يا مصر"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ويأتي هذا العمل، تزامنا مع احتفالات 6 أكتوبر، حيث تعاونت الشركة مع المؤلف وليد دسوقي لإنتاج أغنية تشيد بهذه المناسبة الوطنية.

الأغنية من كلمات وليد دسوقي، ألحان خالد الجندي، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد.

أما الفيديو كليب، من توقيع المخرج أحمد غنيم.

سيُبث كل من الأغنية والفيديو كليب بالتوازي على أثير الإذاعات المصرية، والعديد من القنوات العربية والمنصات الرقمية.

يقدم الأغنية كورال مجموعة أبناء مصر المؤلف من احمد عفت، اسامة الخولي، وليد حيدر، سماح عبدالله ومها احمد، وتحمل كلمات الأغنية الكثير من الفخر والحب لأم الدنيا مصر التي تمتلك حصة مميزة في الخطة الإنتاجية لشركة لايف ستايلز ستوديوز.

كلمات الأغنية:

عشانك يا مصر

أخطي أي مستحيل

أضحي بكل عمري ليكِ

ولا أوفي الجميل

هنكمل حلمنا

وهنبني أرضنا

لازم هنوصل حتى لو كان المشوار طويل

احنا ولادك يا مصر

مقدمين روحنا فداكي

هتلاقي جيش وشرطة

رجالة وقفين معاكِ

يلا تعالوا نبني كلنا ونكون سوا

الصحرة تبقى خضرا لما يزيد خيرك يا نيل

يا مصر ياما جات عليكِ حروب

فيها انتصرنا

رجعنا سينا ف أرضنا

لما واجهنا وعبرنا

كل الأيام الصعبة هاتعدي

وهيجي خير

وهنحكي لولادنا تاريخنا الي مالوش مثيل

تستعد شركة لايف ستايلز ستديوز، والمنتج فهد الزاهد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

تعاقدت الشركة مع كل من "كارول سماحة، هاني شاكر، أبو، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور"، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا.

وتحرص الشركة بشكل دائم على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وايمانا منها بالدور الفعال للقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.