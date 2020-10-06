"الناس كانت مبسوطة".. اعترافات شاب وزوجته بالنصب في الغربية

"إحنا مرتبناش ننصب على الناس، بس سوق العقارات وقع ووقعنا معاه".. بهذه الكلمات اعترف شاب أمام مباحث الأموال العامة بالغربية بتلقي نحو مليون جنيه من عدد من أهالي قرية بمركز قطور بمحافظة الغربية، لتوظيفها مقابل فوائد شهرية مغرية.

"الحال كان ماشى والناس بتاخد حقها بس الحال وقف" هكذا أنكر المتهم تهمة النصب وقال إنه اشترك مع زوجته فى تجميع الأموال من المواطنين لتوظيفها في مجال العقارات، وأن زوجته كان تعاونه فى هذا النشاط حيث كانت تتولى إجراء الحسابات وحساب الأرباح.

وأضاف المتهم أنه كان يقوم بتوظيف تلك الأموال في شراء عقارات وبيعها، وأنه تمكن من تجميع مبالغ كبيرة استطاع ردها بعد حدوث حالة من الاضطراب فى سوق العقارات "والناس كانت مبسوطة" بينما تبقى المبلغ الذى تم تحرير محضر بشأنه.

وأوضح المتهم أن سمعته جيدة واسم شهرته الشيخ، بدليل أنه رد الأموال لأصحابها وتحمل خسائر فادحة، وهو وزوجته التى تم اتهامها في القضية وقال المتهم إن محررى المحاضر ضده حصلوا على فوائدهم بانتظام لأكثر من عام وعندما تعثرت أموره لم يعذره أحد، "كانوا بياخدو حقهم أولا بأول، إحنا مش نصابين".

وكشفت تحقيقات مباحث الأموال العامة أن 5 مواطنين مقيمين بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وقيام أحد الأشخاص وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح مجزية وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها (937000 - تسعمائة سبعة وثلاثون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة.