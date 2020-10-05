عكاشة: الإخوان لا تشارك في أي مناسبة وطنية.. ويتمنون الشر لكل المصريين

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تشارك في أي مناسبة وطنية، لأن مشروع وعقيدة الجماعة بالأساس معادي لمشروع الدولة الوطنية، أيا كانت هذه الدولة، سواء مصر أو ليبيا، أو سوريا أو العراق أو غيرها، ولكن مصر هي الأساس، ويكرهون مصر بالأساس، ويتمنون الشر للمصريين.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن القوات المسلحة المصرية هي المؤمن الأول بعقيدة الدولة الوطنية، مشيدًا باحتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع قيادات القوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن السيسي عقد أيضا اجتماعا مهما مع تلك القيادات وهو على درجة عالية من الأهمية، لاستحضار الدور الرئيسي للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، كما أن رئاسة السيسي لهذا الاجتماع وطرح القضايا المهمة، هو شيء بالغ الدلالة.

وأوضح أن أهمية ذلك اللقاء يأتي كون القوات المسلحة منخرطة منذ 2013، في مهام استثنائية لحماية الأمن القومي المصري، وهي مهمة ثقيلة معقدة، والجميع يرى حجم الجهد الذي تبذله القوات المسلحة في إقليم يعيش أسوأ الأحوال، فمصر تواجه قدر من التحديات على الاتجاهات الاستراتيجية تحتاج إلى استنفار للقوات المسلحة، وتأهيل عناصرها، وتسليحها على أعلى مستوى بآخر ما وصلت له ترسانات الأسلحة المتطورة على مستوى العالم.

وأكد أن مكافحة الإرهاب من المهام التي تنخرط فيها القوات المسلحة، فالإرهاب يشهد تطورا كبيرا في تهديد الدول، وساهم في إسقاط العديد من دول الجوار، وهذا هو الواقع الذي يعيشه الإقليم في الفترة الأخيرة، والرئيس أكد اليوم في الاجتماع على الجهد الذي تقوم به المؤسسة العسكرية.