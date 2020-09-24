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خالد عكاشة: حديث الرئيس أمام الأمم المتحدة أوضح الأزمة الليبية للعالم

عكاشة: مصر جاهزة لمجابهة أي شكل من أشكال التهديد لأمنها القومي

كتب:

محمد متولي
12:36 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
العميد خالد عكاشة

العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، أمام الأمم المتحدة، أوضح للعالم كله أن ليبيا يراد لها من قبل قوى الشر، أن تكون ساحة اضطراب وتهديدا للأقليم بأكمله.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الرئيس أكد خلال كلمته أن هناك عددا من الدول تحاول زرع تنظيمات إرهابية فيها ومتورطة في استقطاب المقاتلين ومدهم بالسلاح، موضحا أن الرئيس أيضا شدد خلال كلمته على خطورة ترك الدول التي تخرق القانون الدولي وترعي التنظيمات الإرهابية وتقوم بنقل الميليشيات إلى الأراضي الليبية في محاولة منها لتمديد أمد الأزمة داخل ليبيا، وهو الأمر الذي سيحدث فوضي وتهديد في ليبيا وحدها، وما سيهدد على المنطقة ككل.

وأكد أن مقتل زعيم داعش في شمال أفريقيا، خطوة مهمة لمواجهة الإرهاب في ليبيا، وكانت ترعاه إحدى دول الأقليم بجواز سفر تركي، مشيرا إلى أن مصر على أتم الجاهزية لمجابهة أي شكل من أشكال التهديد لأمنها القومي أو أمن المنطقة بكاملها

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