خالد عكاشة: التصدي لمشكلة البناء شجاعة من الدولة.. لم تتركه كنمط حياة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين لمناقشة قانون التصالح، من أنجح اللقاءات في تاريخ مصر الحديث، حيث جاء سلسًا وسهلًا للغاية ووصل إلى المواطن البسيط بشكل يسير، رغم تعقيد المشكلة وتشابكها وخطورتها، إذ أنه لا ينقصه الشجاعة ولا المكاشفة ولا الدقة في تناول قضية من أعقد وأهم القضايا التي تواجه مصر، وهي قضية البناء المخالف.

وأكد "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء وضع حلولًا لمتابعتها للمدى البعيد، موضحًا أن تصدي الدولة لمشكلة متراكمة وليس مؤقتة كهذه خطوة شجاعة وغير سهلة بجميع المقاييس، وتثبت قدرة الدولة على حل أصعب القضايا بكل يسر.

وأشار إلى أن الدولة لديها رغبة كبيرة في إنهاء ملف التصالح، وتبذل الكثير من الجهد في تعظيم فائدة المواطن من خلال تقنين أوضاعه، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي يدرك كل تفاصيل المخطط العمراني الجديد والطموح، لديها رؤية استراتيجية ومخطط عمراني يؤمن ثورة مصر القومية من الارض ومن العمران والأراضي الزراعية.

وتابع: "مصر كانت تعيش ظرفا استثنائيا منذ عام 2011، حيث إنه لن نترك الملف ليكون نمط حياة قائم ومستمر".