خالد عكاشة: دعوات الإخوان للتظاهر جاءت لتعطيل الإنجازات

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدعوات للخروج في مظاهرات بمصر، مؤامرة متكامله الأركان، تشنها عددا من الدول الأقليمية، وهو ليس الأمر الذي له علاقة بأحوال المواطنين أو متاعبهم: "دعوات جماعة الإخوان هي لخراب الدولة المصرية".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أعضاء جماعة الإخوان في تركيا يقوموا بالتنسيق مع المخابرات التركية في الدعوة للمظاهرات في مصر، وهو أمر أطرافه واضحة، وسيناريو خراب للدولة المصرية، ورغبة للضرب في مفاصل الدولة، وتعطيل كل الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن المشروع المصري هو مشروع لدولة وطنية بإجراءات حقيقية، يعمل عليها الشعب المصري في إنجازها، وتلك الجماعات الإرهابية، تستهدف الشعب المصري في دعواتهم، وسيتلقوا صفعه مدوية، ومن المصريين أنفسهم، مالا يتحسبون له.

وأكد أن الجماعة الإرهابية، تسعى لتعطيل كل الإنجازات التي تحققت على الأراضي المصرية، في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهناك أطراف إقليمية، تنافس مصر في ثرواتها مثل المشروعات العملاقة ومكانتنا في الأقليم، مشيرا إلى أن الشعب المصري، مدرك تماما لحجم التحديات وخطورة الدعوات للتظاهر، وصناعة قدر من الفوضى في مصر، لدينا جهاز أمني على قدر عالي من اليقظة والجاهزية، وأي مكان سيحاولوا التخريب فيه، سيواجهه قبضة أمنية قوية.