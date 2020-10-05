باحث: قطر دولة مارقة.. بها مجموعة مراهقين لديهم الكثير من المال

قال رمضان أبو جزر‎، مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إن القانون الدولي يجرم الأخبار الكاذبة أو المواقع الصفراء، ولكن الدوحة مواقعها وما يعرف بـ"الجيوش الإلكترونية" تعمل على زعزعة استقرار عدد كبير من دول المنطقة، وخاصة الدول العربية، مؤكدا أن قطر دولة مارقة وبها مجموعة من المراهقين لديهم الكثير من المال، وتم استخدام هذا المال ضد الشعب القطري، والشعوب العربية.

وأضاف "أبوجزر"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن الدوحة استفادت من قدراتها المالية، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لتفعيل عشرات الآلاف من الصفحات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لنشر الأخبار الكاذبة، كما أن قطر كانت سباقة في إنشاء المواقع الإخبارية الوهمية، مثل موقع "ميدل إيست أي"، ثم تقوم "الجزيرة" بالنقل عن هذا الموقع، ولكن كل هذا لم يعد مؤثرا كما كان لأن الشعوب العربية أصبحت أكثر نضجا.

وأشار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إلى أن الدول الأوروبية بدأت الانتباه والحديث عن تمويل الخلايا الإرهابية والأخبار الكاذبة، وكل ذلك أسقط مصداقية قطر، ووضعها في مواجهة العديد من الاتهامات، ووجهت لشخصيات ورموز قطرية تهم مثل الرشاوى، ما أدى لفضح السياسة القطرية، فالهدف الوحيد للعمل الاستخباراتي القطري في نشر الأخبار الكاذبة، هو نشر الفوضى، لافتا إلى أن بعض الموضوعين على قوائم الإرهاب موجودين في قطر، ويعيشون هناك.

وأوضح أن الدوحة لجأت إلى الجيوش الإلكترونية، والمواقع الإخبارية المزيفة ونشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للتراجع الكبير في مكانة الجزيرة وأداءها، ما أصاب المنظومة المخابراتية بالجنون، والسرعة في الأداء أوقعهم في الكثير من الأخطاء، رغم أنها تصف نفسها بأنها الأكثر مهنية.

وأردف أن قطر لديها علاقات مع "جبهة النصرة" الإرهابية، ومن قبل أعطتها تمويلا ادعت أنه لتحرير بعض الرهائن، لافتا إلى أن قطر أيضا مولت حزب الله العراقي، وحينها أصدر رئيس الوزراء العراقي بيانا أكد فيه أن المال القطري تجاوز كل الحدود.