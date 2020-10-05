عقب التسريبات.. عمرو أديب يصف عبدالله الشريف بـ"عنتيل قطر"

سخر الإعلامي عمرو أديب، من تسريبات الإخواني الهارب عبد الله الشريف، قائلًا: "اليومين دول بتوع المخابرات القطرية والتركية بياخدوا خبطات ورا بعض الشهر اللي فات، الشهر اللي فات كان شهر أسود على كل الناس اللي بره دول بتوع المخابرات القطرية والمخابرات التركية كان شهر اسود على دماغهم، خبطات وضربات ورا بعض، ومعلمة عندهم جامد".

وأضاف "أديب"، موجهًا حديثه لعبدالله الشريف: "علاقاته العاطفية يا رب يكون عاملوهم مدونة على حوائط قطر هو حر، قطر الليلة دي مش هتنام وهيعملوا اليلي عشان يبوظوا الموضوع اللي بكلم فيه"، واصفًا عبد الله الشريف بـ "عنتيل قطر"، مستطردًا: "أنا مليش دعوة بحد بعلاقاته الشخصية ولا أدين راجل بيعرف 6 ستات متجوز أو مش متجوز ده حسابه بينه وبين ربه وبين مراته بين مجتمعه أنا الموضوع مش هامنني مقدار أنملة".

وأضاف الإعلامي، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر": "أنا يهمني أن حضرتكوا تسمعوا هذا الشخص بيفكر في مصر ازاي المنافق الأكبر بيطلع بليل يقولك البلد العسكر والبياد والفساد وهو مقضيها".