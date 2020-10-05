برقية تهنئة من محافظ كفر الشيخ للرئيس بذكرى نصر أكتوبر

تقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كافة المجالات.

وبعث المحافظ برقية تهنئة لرئيس الجمهورية جاء فيها "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن قيادات المحافظة السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب نتقدم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، ويعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوزراء وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 التي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة والتضحية والفداء سطرها بأحرف من نور شهدائنا البواسل الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.

كما قدم المحافظ، خالص التهنئة للشعب المصري وأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.