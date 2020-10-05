سفارة مصر في كندا تنظم ندوة علمية لاستعراض الرؤية تجاه السد الإثيوبي

نظمت السفارة المصرية في أوتاوا، اليوم، ندوة افتراضية، شارك فيها خبراء من كبرى الجامعات ومراكز البحث المتخصصة في كندا، لمناقشة آخر تطورات ملف السد الإثيوبي، بحضور ممثلين عن الفريق التفاوضي المصري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس من القاهرة.

وذلك في إطار جهود سفارة مصر في كندا، للتواصل مع مختلف الدوائر الكندية، للتعريف بالموقف المصري تجاه ملف السد الإثيوبي، والتحديات التي تواجه المفاوضات الخاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، أشار الي أن الندوة، تُعد الثانية ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تنظمها السفارة المصرية، للتعريف بمختلف جوانب الموقف المصرى تجاه مفاوضات السد الإثيوبي.

وشرح عدالة المطالب المصرية وأسباب تعثر المفاوضات، حيث عُقدت الندوة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع جامعة كارلتون الكندية.

وألقى خلالها السفير المصرى محاضرة بعنوان "تحديات الأمن المائى المصرى نتيجة مشروع سد النهضة.. فرص الدبلوماسية المائية في التوصل لحلول".

وتأتي الندوة الثانية -والحديث للسفير المصري- في ظروف مغايرة، تشهد فيها المفاوضات تعثرا ملحوظا نتيجة التعنت الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق ملزم ومستدام، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتتحرك فيه الدبلوماسية المصرية بنشاط مع الأوساط السياسية والعلمية والفنية، لشرح طبيعة التحديات التى تواجه المفاوضات، وأسباب التعثر وتشجيع الخبراء على طرح الأفكار والمقترحات.

وعُقدت الندوة بمشاركة لفيف من خبراء إدارة المياه والسدود والقانون الدولي والشئون الإفريقية والبيئة والهندسة بأبرز الجامعات والهيئات الكندية، مثل المدير التنفيذي للمعهد العالمي لأمن المياه بجامعة ساسكاتشوان، ومديرة كلية بالسيلي للشؤون الدولية التابعة لجامعة واترلو، ورئيسة معهد المياه العالمي وكلية نورمان باترسون للشؤون الدولية التابعين لجامعة كارلتون، ونائب رئيس مجموعة الدراسات الافريقية التابعة للمجلس الدولي الكندي وممثلين عن اللجنة المشتركة الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية المشتركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومسئولى وزارة الخارجية الكندية.