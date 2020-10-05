محافظ كفر الشيخ: وضعنا خطة لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نموذج محاكاة لمواجهت الطقس السيء اصطفت خلاله عناصر ومعدات وسيارات مجلس مدينة كفر الشيخ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وسيارات الإسعاف للاطمئنان على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، كما تابع تجربة حية داخل مدينة كفر الشيخ، للتعرف على كيفية مواجهة الأمطار.

وأكد "نورالدين" أن المحافظة تواصل استعدادتها بكل مركز ومدينة لمواجهة موسم الشتاء، لافتًا إلى أن كفر الشيخ ذات طبيعة خاصة لأنها تطل على مسافة 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، ما يجعلها عرضة لأجواء شتوية ،ومناخ قاسي، تهطل خلاله الأمطار بغزارة، ما يتطلب الاستعداد عبر تطوير معدات خفض منسوب المياه، وصيانة المعدات وتطويرها لكسح ونزح المياه، بالتعاون مع كل الجهات المعنية سواء شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو الدفاع المدني.

وأشاد بمنظمات المجتمع المدني على المساعدات الكبيرة التي قدمتها في موسم الشتاء الماضي، متمنياً أن يكون التعاون على نفس المستوى، مشيراً إلى إجراء تجارب ونماذج محاكاة عبر نقاط محددة تتعرض لغزارة الأمطار.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر الحفناوي ، السكرتير العام المساعد ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .