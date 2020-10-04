نائب محافظ كفر الشيخ ومتدربو البرنامج الرئاسي يتابعون "طلبات التصالح"

تفقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المراكز التكنولوجية، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح، برفقة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مرافقة، محمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، لنائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

وأكد المحافظ أن المواقع الخدمية والجهات الـ3 بمحافظة كفرالشيخ "المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع محليات ، و13 مراكز للمعلومات بالوحدات المحلية" شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.