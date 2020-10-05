ضياء الدين داوود عقب حكم عودته لـ"الانتخابات": "أثق في القضاء المصري"

في أول تصريحاته الصحفية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، على قبول الطعن على استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020، أكد النائب ضياء الدين داوود، إنه كان كله ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثم القضاء المصري، خصوصاً أنه لم يكن لديه أمور خاطئة ليحاسب عليها.

وأضاف ضياء الدين داوود، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن حكم "الإدارية العليا"، دليل على سلامة موقفه، وأنه لم يكن لديهم أخطاء.

وقال إن الخطوة التالية له أن يعود إلى عجلة الانتخابات والعودة لكشوف الناخبين، داعياً المصريين كلهم لأن يحسنوا الاختيار في الانتخابات المقبلة، خصوصاً أن البرلمان الجديد سيكون فاصلا، ويجب أن يختار الشعب نوابا يعبرون عن صوته تحت قبة البرلمان.

وتابع: "نحن على العهد باقون، ومستمرين معاكم، ومعبرين عن أحلام وطموحات الناس من 25 يناير، لـ30 يونيو، لمصر الكبيرة العزيزة القوية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة".

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من النائب البرلماني ضياء الدين داود، على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية 2020.

وكانت محكمة القضاء الإداري برأس البر أصدرت حكما، باستبعاد ضياء الدين داود، المرشح على المقعد الفردي بالدائرة الأولى ومحمد سامي سليمان مرشح الفردي بالدائرة الأولي عن حزب الشعب الجمهوري، وذلك لعدم تقديمهما ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.

كان ضياء الدين داود قد اقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لالغاء حكم محكمة القضاء الاداري الصادر باستبعاده من الترشح للانتخابات التي يخوضها بالنظام الفردي بمحافظة دمياط، وذلك لعدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته، وكذلك الصفة الحزبية الخاصة به.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.